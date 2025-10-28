Окупанти посилили наступ на сході, ситуація навколо Покровська погіршилася

Ситуація навколо прифронтового міста Покровськ на Донеччині значно посилилася за останні тижні. Причиною цього стало проникнення окремих груп російських окупантів до міста. Про це повідомляє Financial Times.



У виданні пишуть, що невеликі групи російських солдатів пробираються до Покровська через слабо укомплектовані українські оборонні споруди.



«Нестача людських ресурсів в українських передових бригадах полегшила російським військам виявлення та використання прогалин в обороні», — йдеться у повідомленні.



Українські військові підтвердили присутність російських підрозділів на південь від залізничних колій. Основну увагу російські сили зосередили на агломерації Покровськ-Мирноград.



Раніше ми писали, що на Покровській ділянці українські війська відбили 79 штурмів у районах Никанорівки, Панківки, Сухецького, Родинського, Миролюбівки, Проміня, Лисівки, Покровська, Звірового, Молодецького, Котлиного, Удачного, Новоукраїнки та Горіхового.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях