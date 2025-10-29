Українські дрони змусили окупантів здатися під Покровськом

Після серії скидів з дронів двоє окупантів здалися в полон.

На Покровському напрямку російські військові здалися в полон після атаки українських дронів. Відео моменту здачі опублікував 4 батальйон оперативного призначення «Сила Свободи».



На кадрах видно: після ударів FPV-дронів і «Баби Яги» окупанти вивісили білий прапор з вікна, даючи зрозуміти, що готові здатися. Далі — дрон з гучномовцем і дорога до позицій українських захисників.

Після точних ударів дронів двоє російських солдатів вирішили здатися. На фото — момент, коли їх супроводжують українські захисники.

Як зазначають бійці, технології, холоднокровність і точні дії дозволили обійтися без зайвих пострілів.



Цей епізод також потрапив в об'єктив журналістів Sky News, які провели 24 години разом з українськими військовими у зоні боїв на Покровському напрямку.







Згідно з аналізом Deep State, Покровськ зараз являє собою велику сіру зону, оскільки на південь від залізниці все ще багато наших позицій, водночас на північ від залізниці просочилося чимало росіян.