В «Резерв+» добавили онлайн-отсрочку для одиноких родителей

В приложении «Резерв+» появилась возможность получить отсрочку от мобилизации для родителей, которые самостоятельно воспитывают ребёнка до 18 лет. Об этом сообщили в Минобороны Украины.



Отсрочку могут оформить как матери, так и отцы, если другой родитель умер или лишён родительских прав.



Чтобы получить её онлайн, нужно подать запрос в приложении «Резерв+». Система автоматически проверит наличие оснований в государственных реестрах. В случае подтверждения отсрочка предоставляется без участия ТЦК, а отметка появляется в электронном военном документе.



Процесс полностью автоматизирован и занимает от нескольких минут до нескольких часов. Пользователю не нужно собирать справки или посещать центры комплектования.



Чтобы всё сработало корректно, в Государственном реестре актов гражданского состояния (ДРАЦС) должна быть актуальная информация о ребёнке и статусе второго родителя. При отсутствии данных их можно внести, обратившись в любой отдел ДРАЦС.



Всего в «Резерв+» уже доступно 10 типов онлайн-отсрочек, в частности для людей с инвалидностью, родителей детей с инвалидностью, многодетных семей, студентов, аспирантов и работников сферы образования.

Ранее в обновлении приложения Резерв+ добавились две новые отсрочки для людей с временной непригодностью по результатам ВВК, а также для семей, где жена или муж — военные и у них есть ребенок до 18 лет.