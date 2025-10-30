У «Резерв+» додали відстрочку для одиноких батьків

У застосунку «Резерв+» з’явилася можливість отримати відстрочку від мобілізації для батьків, які самостійно виховують дитину до 18 років. Про це повідомили в Міністерстві оборони України.



Відстрочку можуть оформити як матері, так і батьки, якщо інший з батьків помер або позбавлений батьківських прав.



Щоб отримати відстрочку онлайн, потрібно подати запит у застосунку «Резерв+». Система автоматично перевірить наявність підстав у державних реєстрах. У разі підтвердження відстрочку надають без участі ТЦК, а інформація з’являється в електронному військовому документі.



Процес повністю автоматизований і займає від кількох хвилин до кількох годин. Користувачеві не потрібно збирати довідки чи відвідувати центри комплектування.



Щоб усе спрацювало коректно, у Державному реєстрі актів цивільного стану (ДРАЦС) має бути актуальна інформація про дитину та статус другого з батьків. Якщо таких даних немає, їх можна внести, звернувшись до будь-якого відділу ДРАЦС.



Загалом у «Резерв+» уже доступно 10 типів онлайн-відстрочок, зокрема для людей з інвалідністю, батьків дітей з інвалідністю, багатодітних родин, студентів, аспірантів та працівників сфери освіти.

Раніше в оновленні програми «Резерв+» додалися дві нові відстрочки для людей з тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК, а також для сімей, де дружина чи чоловік — військові та мають дитину до 18 років.