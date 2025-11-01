Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В оккупированном Красном Луче россияне «отреставрировали» мемориальный комплекс боевой славы
01 ноября 2025, 15:21

В оккупированном Красном Луче россияне «отреставрировали» мемориальный комплекс боевой славы. Фото: Леонид Пасечник В оккупированном Красном Луче россияне «отреставрировали» мемориальный комплекс боевой славы. Фото: Леонид Пасечник

В оккупированном Россией городе Красный Луч, что в Луганской области, захватчики заявили, что реконструировали мемориальный комплекс боевой славы на реке Миус. Об этом уже отчитался глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник.

Реконструкцию мемориала выполнило российское военно-историческое общество по поручению главы Кремля Владимира Путина.

Так, появилась триумфальная арка, «символизирующая связь поколений защитников луганской земли всех времен, от князя Игоря до российских солдат. В честь подвига современных воинов установлен памятник танку Т-72, который освобождал Донбасс от украинских неонацистов уже в наши дни. Особенностью мемориала стал Вечный огонь. Его частичку привезли из Александровского сада у стен Московского Кремля».



Ранее мы писали, что российские захватчики отчитались, что заканчивают восстановление Мариупольского драматического театра, на который в марте 2022 года сбросили бомбу. По данным украинских властей, театр в Мариуполе служил бомбоубежищем для сотен гражданских лиц, точное число погибших там до сих пор неизвестно.

В оккупированном Красном Луче россияне «отреставрировали» мемориальный комплекс боевой славы
