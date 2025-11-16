Имущество коллаборантов подготовят к продаже — Зеленский

Владимир Зеленский, президент Украины

Владимир Зеленский объявил о масштабной «кадровой перезагрузке» в энергетической сфере и продаже имущества коллаборантов, сбежавших в Россию. В своем Telegram-канале президент перечислил пять шагов, которые должны стать основой обновления системы.



Первое. Кабинету министров поручено внести в Верховную Раду неотложный законопроект об обновлении состава Национальной комиссии, регулирующей сферы энергетики и коммунальных услуг. Речь идет о полном переформатировании регулятора, от решений которого зависят тарифы, надзор и стратегическое планирование.

Второе. Власти готовят замену руководства двух ключевых контролирующих структур — Государственной инспекции ядерного регулирования и Государственной инспекции энергонадзора. Эти органы отвечают за безопасность атомной энергии и технический контроль в энергетике.

Третье. Премьер-министру поручено внести на рассмотрение парламента кандидатуру нового главы Фонда госимущества. Президент подчеркнул, что именно это ведомство должно обеспечить эффективное управление госактивами.

Четвертое. Взаимодействуя с правоохранительными и антикоррупционными органами, власть намерена полностью обновить Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА). Зеленский подчеркнул необходимость «оперативно завершить конкурс» и назначить нового руководителя уже до конца текущего года.

Пятое. Государство проведет срочный аудит активов, которые ранее принадлежали российским компаниям и украинским коллаборантам, бежавшим в РФ. Эти имущества должны быть подготовлены к продаже. «Все такие объекты должны работать на сто процентов в интересах Украины — для ее обороны и наполнение бюджета», — отметил президент.

Напомним, премьер-министр Украины Юлия Свириденко объявила всеобщий аудит госпредприятий.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»