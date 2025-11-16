Майно колаборантів підготують до продажу — Зеленський

Володимир Зеленський, президент України

Володимир Зеленський оголосив про масштабне «кадрове перезавантаження» в енергетичній сфері та продаж майна колаборантів, які втекли до Росії. У своєму Telegram-каналі президент перерахував п'ять кроків, які мають стати основою оновлення системи.



Перше. Кабміну доручено внести до Верховної Ради невідкладний законопроєкт щодо оновлення складу Нацкомісії, що регулює сферу енергетики та комунальних послуг. Йдеться про повне переформатування регулятора, від рішень якого залежать тарифи, нагляд та стратегічне планування.

Друге. Влада готує заміну керівництва двох ключових контролюючих структур — Державної інспекції ядерного регулювання та Державної інспекції енергонагляду. Ці органи відповідають за безпеку атомної енергії та технічний контроль в енергетиці.

Третє. Прем’єр-міністру доручено внести на розгляд парламенту кандидатуру нового голови Фонду держмайна. Президент наголосив, що саме це відомство має забезпечити ефективне управління держактивами.

Четверте. Взаємодіючи з правоохоронними та антикорупційними органами, влада має намір повністю оновити Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Зеленський наголосив на необхідності «оперативно завершити конкурс» і призначити нового керівника вже до кінця поточного року.

П'яте. Держава проведе терміновий аудит активів, які раніше належали російським компаніям та українським колаборантам, що втекли до РФ. Це майно має бути підготовлене до продажу. «Усі такі об'єкти мають працювати на сто відсотків на користь України — для її оборони та наповнення бюджету», — наголосив президент.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Юлія Свириденко оголосила загальний аудит держпідприємств.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»