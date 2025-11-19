Войска России дважды атаковали Славянск: БПЛА и авиабомбы ударили по центру города и промзоне

Последствия удара по Славянску. Фото: Славянская ГВА

Ночью 19 ноября российский БПЛА «Молния-2» попал в стену многоэтажного дома в центре города Славянск Донецкой области. Об этом сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.



В первой половине дня российская авиация сбросила управляемые авиабомбы на город. Попадание зафиксировали в промышленную зону.



В результате атак никто не пострадал.

Напомним, что ночью 19 ноября «шахеды» ударили по селу Дмитро-Дарьевка на Донетчине, в результате чего разрушены почти 10 домов и есть раненый.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко