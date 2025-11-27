Момент сбития «Кинжала» над Киевом попал на видео

Предварительно зафиксировано уничтожение «Кинжала».

В сети Х появилось видео, на котором, как утверждается, запечатлен момент уничтожения аэробаллистической ракеты 9-С-7760 «Кинжал» с помощью зенитного ракетного комплекса Patriot (PAC-3) во время одной из последних массированных атак по Украине.



Ролик быстро распространился в соцсети, однако в блоге пилотов Воздушных сил ВСУ «Соняшник» раскритиковали публикацию. Военные подчеркнули, что съемка работы ПВО недопустима, и уточнили, что ракета пролетала над правым берегом Киева.



«Осуждаю съемку работы ПВО, не знаю как вы, а мы заосинтили и это — правый берег», — написали пилоты».

Збиття аеробалістичної ракети 9-С-7760 «Кинджал» за допомогою ЗУР PAC-3 (MIM-104 «Patriot») під час однієї з останніх масованих комбінованих атак по території України.

На відео не видно об’єктів, за якими можна провести OSINT-аналіз і визначити місцезнаходження збиття pic.twitter.com/sTuU85CzuF — Генсек НАТО (@GensekNato15656) November 26, 2025



Напомним, 25 ноября 2025 года Россия выпустила по Украине четыре аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» из Рязанской области. По данным Воздушных Сил, среди сбитых 452 воздушных целей была и одна ракета «Кинжал».

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»