Момент збиття «Кинжала» над Києвом потрапив на відео

У мережі Х з’явилося відео, на якому, як стверджується, зафіксований момент знищення аеробалістичної ракети 9-С-7760 «Кинжал» за допомогою зенітного ракетного комплексу Patriot (PAC-3) під час однієї з останніх масованих атак по Україні.
Ролик швидко поширився в соцмережі, однак у блозі пілотів Повітряних сил ЗСУ «Соняшник» розкритикували публікацію. Військові наголосили, що зйомка роботи ППО неприпустима, та уточнили, що ракета пролітала над правим берегом Києва.
«Засуджую зйомку роботи ППО, не знаю як ви, а ми заосінтили й це — правий берег», — написали пілоти.
Збиття аеробалістичної ракети 9-С-7760 «Кінджал» за допомогою ЗУР PAC-3 (MIM-104 «Patriot») під час однієї з останніх масованих комбінованих атак на території України.— Генсек НАТО (@GensekNato15656) November 26, 2025
На відео не видно об'єктів, за якими можна провести OSINT-аналіз та визначити місцезнаходження збитку pic.twitter.com/sTuU85CzuF
Нагадаємо, 25 листопада 2025 року Росія випустила по Україні чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинжал» із Рязанської області. За даними Повітряних Сил, серед збитих 452 повітряних цілей була й одна ракета «Кинжал».
Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»
