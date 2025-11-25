Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Повітряні Сили назвали кількість збитих ракет РФ
25 листопада 2025, 10:40

Повітряні Сили назвали кількість збитих ракет РФ

Винищувач ПС ЗСУ. Винищувач ПС ЗСУ.

У ніч на 25 листопада (з 18:00 24 листопада) Росія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України, застосувавши ударні БПЛА та ракети повітряного, морського та наземного базування.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та взято на супровід 486 повітряних цілей: 22 ракети та 464 ударних БПЛА різних типів.

За даними Повітряних Сил, РФ застосувала:
464 ударні БПЛА типу Shahed, «Гербера» та інших (близько 250 з них — «шахіди»), запущені з районів Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Гвардійське (ТОТ Крим);
• 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинжал» (Рязанська область РФ);
• 7 крилатих ракет «Іскандер-К» (Курська область РФ);
• 8 крилатих ракет «Калібр» (акваторія Чорного моря);
• 3 балістичні ракети «Іскандер-М» (Брянська область РФ).

За попередніми даними, станом на 10:00 силами ППО України було збито або подавлено 452 повітряні цілі, серед них:
438 БПЛА типу Shahed, «Гербера» та інших;
• 1 аеробалістична ракета Х-47М2 «Кинжал»;
• 5 крилатих ракет «Іскандер-К»;
• 5 крилатих ракет «Калібр»;
• 3 балістичні ракети «Іскандер-М».

Зафіксовано влучання ракет та 26 ударних БПЛА у 15 локаціях, а також падіння уламків у 12 населених пунктах.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»

