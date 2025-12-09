Украинский танк «Оплот‑Т» замечен в боевых действиях между Таиландом и Камбоджей

Между Таиландом и Камбоджей с новой силой разгорается военный конфликт. Тайская авиация наносит многочисленные удары по территории Камбоджи. На видео запечатлён момент выстрела украинского танка «Оплот‑Т», находящегося на вооружении Королевских Вооружённых сил Таиланда.



В Telegram-канале Exilenova+ отмечается, что только за последние два дня Таиланд нанес десятки авиаударов F-16 по Камбодже. При этом обе стороны отрицают, что именно они являются агрессором.



«Для Украины политически более выгодным является Таиланд. Это не союзник, но страна, тяготеющая к Западу. Камбоджа — в тесной связи с РФ и КНР, что делает её менее благоприятной для украинских интересов», — говорится в сообщении.

A military conflict is flaring up with renewed vigor between Thailand and Cambodia. Thai aviation is carrying out numerous strikes. Heavy ground equipment from both sides, tanks, and MLRS are also involved in the ground offensive. Trump's "Peace Deal" collapsed in a month and a… https://t.co/auRuAljV9F pic.twitter.com/FlWslaLWJG — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) December 9, 2025



В наземном наступлении задействована тяжелая техника с обеих сторон, включая танки и РСЗО. Ранее заключенное «мирное соглашение» по инициативе Трампа продержалось всего полтора месяца, и конфликт разгорелся с новой силой.

Куала-Лумпурские мирные соглашения, которые должны были урегулировать пограничные конфликты между Таиландом и Камбоджей, с участием Трампа продержались 44 дня. Фото: The White House