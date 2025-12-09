Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Украинский танк «Оплот‑Т» замечен в боевых действиях между Таиландом и Камбоджей
09 декабря 2025, 13:55

Украинский танк «Оплот‑Т» замечен в боевых действиях между Таиландом и Камбоджей

Предварительно выстрел украинского танка «Оплот‑Т» на вооружении Таиланда. Предварительно выстрел украинского танка «Оплот‑Т» на вооружении Таиланда.

Между Таиландом и Камбоджей с новой силой разгорается военный конфликт. Тайская авиация наносит многочисленные удары по территории Камбоджи. На видео запечатлён момент выстрела украинского танка «Оплот‑Т», находящегося на вооружении Королевских Вооружённых сил Таиланда.

В Telegram-канале Exilenova+ отмечается, что только за последние два дня Таиланд нанес десятки авиаударов F-16 по Камбодже. При этом обе стороны отрицают, что именно они являются агрессором.

«Для Украины политически более выгодным является Таиланд. Это не союзник, но страна, тяготеющая к Западу. Камбоджа — в тесной связи с РФ и КНР, что делает её менее благоприятной для украинских интересов», — говорится в сообщении.


В наземном наступлении задействована тяжелая техника с обеих сторон, включая танки и РСЗО. Ранее заключенное «мирное соглашение» по инициативе Трампа продержалось всего полтора месяца, и конфликт разгорелся с новой силой.

Куала-Лумпурские мирные соглашения, которые должны были урегулировать пограничные конфликты между Таиландом и Камбоджей, с участием Трампа продержались 44 дня. Фото: The White House

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

ВИДЕО
Предварительно выстрел украинского танка «Оплот‑Т» на вооружении Таиланда. Украинский танк «Оплот‑Т» замечен в боевых действиях между Таиландом и Камбоджей
09 декабря, 13:55
09 декабря, 13:55
Момент прилета снаряда по оккупанту. Артиллеристы 63-й бригады поразили оккупанта выстрелом с 12 км
09 декабря, 12:30
09 декабря, 12:30
Двое бойцов 67 ОМБр пленили шестерых оккупантов Двое бойцов 67 ОМБр пленили шестерых оккупантов
09 декабря, 09:59
09 декабря, 09:59
Удар по Краматорску. Фото: кадр из видео Российская армия атаковала Краматорск: есть раненые
08 декабря, 18:47
08 декабря, 18:47
Последствия удара по Запорожью. Фото: ГСЧС Российская авиация сбросила авиабомбы на Запорожье и Вольнянск: ранены 15 человек
08 декабря, 18:29
08 декабря, 18:29
Жители оккупированного Мариуполя в очередной раз пожаловались Путину. Фото: скриншот Жители захваченного Мариуполя остались без жилья, они обратились к Путину
08 декабря, 17:25
08 декабря, 17:25

