Український танк «Оплот‑Т» помічено в бойових діях між Таїландом і Камбоджею
09 грудня 2025, 13:55

Український танк «Оплот‑Т» помічено в бойових діях між Таїландом і Камбоджею

Попередньо постріл українського танка «Оплот-Т» на озброєнні Таїланду. Попередньо постріл українського танка «Оплот-Т» на озброєнні Таїланду.

Між Таїландом і Камбоджею з новою силою розгорівся військовий конфлікт. Тайська авіація завдала ударів по території Камбоджі. На відео зафіксовано момент пострілу українського танка «Оплот‑Т», що знаходиться на озброєнні Королівських Збройних сил Таїланду.

У Telegram-каналі Exilenova+ зазначається, що лише за останні два дні Таїланд завдав десятки авіаударів F-16 по території Камбоджі. При цьому обидві сторони заперечують, що вони є агресором.

«Для України політично більш вигідним є Таїланд. Це не союзник, але країна, що тяжіє до Заходу. Камбоджа — у тісних зв’язках із РФ та КНР, що робить її менш сприятливою для українських інтересів», — йдеться у повідомленні.


У наземному наступі залучена важка техніка з обох сторін, включно з танками та РСЗВ. Раніше укладена «мирна угода» за ініціативою Трампа протрималася всього півтора місяця, і конфлікт розгорівся з новою силою.

Куала-Лумпурські мирні угоди, які мали врегулювати прикордонні конфлікти між Таїландом і Камбоджею, за участю Трампа протрималися 44 дні. Фото: The White House

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбас»

@novosti.dn.ua

