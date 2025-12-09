Український танк «Оплот‑Т» помічено в бойових діях між Таїландом і Камбоджею

Між Таїландом і Камбоджею з новою силою розгорівся військовий конфлікт. Тайська авіація завдала ударів по території Камбоджі. На відео зафіксовано момент пострілу українського танка «Оплот‑Т», що знаходиться на озброєнні Королівських Збройних сил Таїланду.



У Telegram-каналі Exilenova+ зазначається, що лише за останні два дні Таїланд завдав десятки авіаударів F-16 по території Камбоджі. При цьому обидві сторони заперечують, що вони є агресором.



«Для України політично більш вигідним є Таїланд. Це не союзник, але країна, що тяжіє до Заходу. Камбоджа — у тісних зв’язках із РФ та КНР, що робить її менш сприятливою для українських інтересів», — йдеться у повідомленні.

Військові conflict is flaring up with renewed vigor між Thailand and Cambodia. Thai aviation is carrying out numerous strikes. Heavy ground equipment з both sides, tanks, і MLRS є такожзалучені в коло offensive. Trump's "Peace Deal" збирається в місяць і ... https://t.co/auRuAljV9F pic.twitter.com/FlWslaLWJG — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) December 9, 2025



У наземному наступі залучена важка техніка з обох сторін, включно з танками та РСЗВ. Раніше укладена «мирна угода» за ініціативою Трампа протрималася всього півтора місяця, і конфлікт розгорівся з новою силою.

Куала-Лумпурські мирні угоди, які мали врегулювати прикордонні конфлікти між Таїландом і Камбоджею, за участю Трампа протрималися 44 дні. Фото: The White House