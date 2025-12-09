ССО поразили склады с беспилотниками и топливом в оккупированном Донецке и на захваченной Луганщине

Удар по складу с топливом на оккупированной Луганщине. Фото: кадр из видео

В ночь на 8 декабря подразделения ССО ударными беспилотниками поразили склад БПЛА 9-й мотострелковой бригады ВС РФ в оккупированном Донецке. Об этом сообщили в пресс-службе Сил специальных операций ВСУ.



На складе хранилось значительное количество разведывательных и ударных дронов тактического уровня, а также боевые части к ним.



Также силы спецопераций поразили склад ГСМ группировки войск «Юг» российских оккупантов в захваченном поселке Семейкино Луганской области. Уничтожены резервуары, в которых были около шести тысяч кубометров топлива.

Напомним, что украинская армия продвинулась под городом Константиновка на Донетчине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко