ССО поразили склады с беспилотниками и топливом в оккупированном Донецке и на захваченной Луганщине

09 декабря 2025, 17:34

Удар по складу с топливом на оккупированной Луганщине. Фото: кадр из видео Удар по складу с топливом на оккупированной Луганщине. Фото: кадр из видео

В ночь на 8 декабря подразделения ССО ударными беспилотниками поразили склад БПЛА 9-й мотострелковой бригады ВС РФ в оккупированном Донецке. Об этом сообщили в пресс-службе Сил специальных операций ВСУ.

На складе хранилось значительное количество разведывательных и ударных дронов тактического уровня, а также боевые части к ним.

Также силы спецопераций поразили склад ГСМ группировки войск «Юг» российских оккупантов в захваченном поселке Семейкино Луганской области. Уничтожены резервуары, в которых были около шести тысяч кубометров топлива.

Напомним, что украинская армия продвинулась под городом Константиновка на Донетчине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

Места
Луганская область Донецк
Организации
ВС РФ ССО
Прочее
Война Топливо беспилотники Склады Атака БПЛА
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
