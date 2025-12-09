ССО уразили склади з безпілотниками та паливом в окупованому Донецьку та на захопленій Луганщині

Удар по складу з паливом на окупованій Луганщині. Фото: кадр із відео

У ніч на 8 грудня підрозділи ССО ударними безпілотниками уразили склад БПЛА 9-ї мотострілецької бригади ЗС РФ в окупованому Донецьку. Про це повідомили у пресслужбі Сил спеціальних операцій ЗСУ.



На складі зберігалася значна кількість розвідувальних та ударних дронів тактичного рівня, а також бойові частини до них.



Також сили спецоперацій уразили склад ПММ угруповання військ «Південь» російських окупантів у захопленому селищі Сімейкине Луганської області. Знищені резервуари, в яких були близько шести тисяч кубометрів палива.

Нагадаємо, що українська армія просунулася під містом Костянтинівка на Донеччині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко