Ракетная тревога в Воронеже: жители сообщили о взрыве и вспышках света

Дым в Воронежской области. Скриншот

Сегодня вечером в Воронежской области объявили ракетную опасность. Сигнал прозвучал в 19:40 по местному времени. Губернатор Александр Гусев призвал жителей оставаться в безопасных местах: коридорах, ванных, кладовых или, если они на улице — заходить в ближайшее переднее здание.



За две минуты до тревоги фиксировался риск прямого удара дронами по Воронежу и угроза применения беспилотников ВСУ. Жители города сообщили о громком взрыве, яркой вспышке света в квартирах и срабатывании сирен.



Тревога длилась менее получаса, отбой объявили в 20:07. На данный момент нет подтверждений того, что по городу был нанесен прямой ракетный удар. Ранее похожие инциденты связывали с ATACMS, но они проходили без жертв.



Одновременно с тревогой местные жители столкнулись с перебоями в подаче электричества и воды. Вечером 10 декабря отключения совпали с сигналом тревоги. На текущий момент нет информации о массовых авариях, связанных с возможным ударом.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»