Ракетна тривога у Воронежі: жителі повідомили про вибух та спалахи світла

Дим у Воронезькій області. Скріншот

Сьогодні увечері у Воронезькій області оголосили ракетну небезпеку. Сигнал пролунав о 19:40 за місцевим часом. Губернатор Олександр Гусєв закликав мешканців залишатися в безпечних місцях: коридорах, вбиральнях, коморах або, якщо вони на вулиці — заходити до найближчої передньої будівлі.



За дві хвилини до тривоги фіксувався ризик прямого удару дронами по Воронежу та загроза застосування безпілотників ЗСУ. Жителі міста повідомили про гучний вибух, яскравий спалах світла в квартирах та спрацювання сирен.



Тривога тривала менше півгодини, відбій оголосили о 20:07. На даний момент немає підтверджень того, що по місту було завдано прямого ракетного удару. Раніше схожі інциденти пов'язували із ATACMS, але вони проходили без жертв.



Одночасно з тривогою місцеві жителі зіткнулися з перебоями у подачі електрики та води. Увечері 10 грудня відключення співпали із сигналом тривоги. На даний момент немає інформації про масові аварії, пов'язані з можливим ударом.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»