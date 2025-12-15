В окупованому Маріуполі підрядники з РФ планують звести чотири ЖК на місці зруйнованих будинків

Квартири в новобудовах продаватимуть під іпотеку. Фото: Маріупольська міськрада

Підрядники з РФ заявили, що планують побудувати чотири житлові комплекси на місці зруйнованих будинків у тимчасово захопленому Росією Маріуполі. Квартири в новобудовах продаватимуть під іпотеку. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.



«Білгородська група компаній «Трансюжбуд» заявила про плани будівництва чотирьох житлових комплексів у Маріуполі загальною вартістю 2,7 млрд руб. На площі Бахчиванджі, 2 передбачено будівництво 16-поверхового ЖК «Агат». На проспекті Будівельників, 117а вже розпочалися роботи з будівництва п'ятиповерхового «Аметиста», — йдеться у повідомленні.





Так званий голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін виділив землю в окупованому місті. Замість будівництва обіцяного компенсаційного житла окупанти вирішили звести іпотечні багатоповерхівки під продаж.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»