«Руины, ямы, подвалы и переправы»: в ВСУ показали, как уничтожают российских оккупантов в Северске

Российские оккупанты в Северске. Фото: кадр из видео

Российские войска используют все, чтобы скрыться в городе Северск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе 54-й механизированной бригады ВСУ.



По словам военных, для этого захватчики используют руины, ямы, подвалы и переправы в городе.



«Однако в Северске это не работает: наши парни находят каждого. Северск был, есть и всегда будет украинским», – отметили в бригаде.

Напомним, что 11 декабря Владимир Путин заявил о «захвате» Северска, в ВСУ ответили на слова главы Кремля.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко