Здание, устоявшее под нацистской оккупацией и не выдержавшее «русского мира». В Мариуполе торжественно открыли драмтеатр

Мариупольский драмтеатр. Март, 2022 года

28 декабря 2025 года в оккупированном Мариуполе Донецкой области было шумно и празднично. Чиновники говорили о «возрождении», на сцене пели артисты из Петербурга, в зале аплодировали специально приглашенные гости.



Как пишет издание 0629.com.ua, так оккупационная власть открывала «новый» драматический театр — здание, которое сами же российские войска разрушили авиаударом в марте 2022 года. Это торжественное открытие выглядело как попытка поставить точку. Но для Мариуполя и для мира эта история не завершена — и вряд ли может быть завершена без правды.

Театр, который строили для жизни

Мариупольский драматический театр в своем классическом виде открылся в 1960 году. Его строили несколько лет — как главную сцену города, пространство, где культура должна была быть не фоном, а частью городской идентичности.

Драмтеатр в Мариуполе до полномасштабного вторжения. Фото: 0629.com.ua

Архитектура здания была типичной для послевоенного советского монументализма: массивный фасад, симметрия, скульптурная композиция, создававшая ощущение торжественности и устойчивости. Театр сознательно разместили в центре — так, чтобы он формировал вокруг себя площадь, маршруты, привычку «встречаться у театра».



Для нескольких поколений мариупольцев это место было очень конкретным и очень человеческим. Сюда водили детей на первые спектакли, здесь смотрели гастроли, отмечали городские даты и выходили на митинги против несправедливости.

Театр не был «парадной декорацией» — он жил вместе с городом. Именно поэтому в марте 2022 года люди инстинктивно потянулись сюда как к месту, ассоциировавшемуся с безопасностью и гражданской жизнью.

История здания уже знала войну. Во время Второй мировой Мариуполь находился под нацистской оккупацией, город понес масштабные разрушения и потери. Однако театральная институция выжила.



После войны ее восстановили, и она вновь стала частью мирного пространства. Этот факт сегодня часто вспоминают мариупольцы: театр пережил войну XX века — и именно поэтому особенно больно осознавать, что он не пережил российское наступление в XXI.



Март 2022 года: когда сцена стала укрытием



В начале марта 2022 года драмтеатр перестал быть театром в привычном смысле. Он стал укрытием. Мариуполь оказался в полной блокаде: без воды, света, отопления, без эвакуации. Люди прятались в подвалах, школах, больницах — везде, где были толстые стены.

Драмтеатр казался одним из самых безопасных вариантов: большое здание, подземные помещения, гражданский статус. Внутри находились сотни людей. По разным оценкам — от нескольких сотен до более чем тысячи.

Там были дети, пожилые, раненые, семьи, уже потерявшие свои дома. Люди спали на полу, делили между собой еду и воду, ждали возможности выехать из города. Перед зданием большими белыми буквами написали слово «ДЕТИ».

Надпись была хорошо видна с воздуха и зафиксирована на спутниковых снимках. Для тех, кто находился внутри, это был знак надежды: мол, авиация не будет бить по объекту, где явно обозначено присутствие мирных жителей.



Выжившие позже вспоминали: «Мы не думали, что это гарантия. Но верили, что это хоть что-то. Что если написано “ДЕТИ”, то не ударят».

Драмтеатр в Мариуполе после авиаудара. Фото из открытых источников



Удар, после которого не осталось иллюзий



16 марта 2022 года по зданию драмтеатра был нанесен авиаудар. Центральная часть обрушилась, людей накрыло бетонными плитами. Часть погибла мгновенно, часть — под завалами, некоторых вытаскивали живыми в последующие дни.



Практически сразу российская сторона начала распространять альтернативные версии — от «внутреннего взрыва» до заявлений об «украинских боевиках». Однако эти версии быстро стали рушиться под давлением фактов, свидетельств и визуальных доказательств.



Именно тогда трагедия мариупольского драмтеатра оказалась в центре внимания международных правозащитных организаций и журналистов.



Что сказал мир

Расследования событий в драмтеатре провели несколько влиятельных международных организаций. Amnesty International пришла к выводу, что российские войска нанесли авиаудар по гражданскому объекту, использовавшемуся как укрытие.



В отчете подчеркивается: никаких доказательств военного использования театра не обнаружено, а надпись «ДЕТИ» была хорошо видна и не могла быть проигнорирована случайно. Human Rights Watch подтвердила, что в здании находились сотни мирных жителей, и отметила: даже гипотетическое присутствие военных поблизости не могло оправдать такой удар.

Атака была названа грубым нарушением международного гуманитарного права. Отдельную роль сыграло расследование Forensic Architecture, которое с помощью спутниковых снимков, видео, фотографий и пространственного анализа восстановило хронологию событий.

Исследователи показали: характер разрушений соответствует именно авиаудару, а не «внутреннему взрыву». Associated Press, опираясь на собственное расследование и свидетельства очевидцев, сообщало о сотнях погибших.

Точную цифру невозможно назвать до сих пор — Мариуполь остается под оккупацией, часть доказательств уничтожена или скрыта.

Танцы на костях. Открытие «восстановленного» драмтеатра



Официальным лицом открытия стал Денис Пушилин. В своем заявлении он сразу зафиксировал нужную оккупационной власти версию: назвал драмтеатр «взорванным украинскими боевиками» и подчеркнул, что задачу восстановить здание якобы поставил президент России.

Далее прозвучал стандартный набор аргументов, призванных заменить собой любые вопросы об ответственности: «три года реконструкции», «более 300 человек на пиковых этапах», «воссоздан исторический облик», «возвращены скульптуры», «современное оборудование».

Все это подавалось как доказательство «возрождения», тогда как главное — почему здание вообще стало руинами и по чьей вине — было вынесено за скобки. Рядом с Пушилиным на церемонии стоял губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов — как представитель города, который Кремль продвигает в роли «шефа» Мариуполя.

Его присутствие закрепляло картинку опеки и «восстановления»: мол, большое российское город помогает меньшему. В этом сценарии Петербург должен был выглядеть благодетелем, а не частью системы, принесшей в Мариуполь разрушения.



Особый акцент пропаганда сделала на участии Владимира Машкова — главы Союза театральных деятелей РФ и известного актера, который после 2022 года стал одним из публичных лиц российской войны.



В Украине Машков фигурирует не как «человек театра», а как сторонник вторжения и пропагандист агрессии — он заочно осужден украинским судом за пропаганду войны. Поэтому его появление именно здесь, на месте массовой гибели мирных жителей, воспринималось не как культурный жест, а как символическая печать на политическом ритуале.

Именно в этой роли он произнес фразу, которую российские медиа активно растиражировали как главный «месседж» вечера: «культуру нельзя уничтожить». На фоне здания, которое мир знает как место трагедии, эта реплика звучала не как слова об искусстве, а как попытка заглушить память.

Кульминацией открытия стал концерт с показательной вывеской «Петербург – Мариуполь. Вместе навсегда!». На сцене выступали коллективы из Санкт-Петербурга и оккупированных территорий, звучали торжественные номера — все это работало на одну цель: показать «нормальность» и «праздник» там, где в марте 2022 года люди гибли под завалами.

Не было минуты молчания, не было упоминания о погибших, не было даже формальной попытки назвать трагедию трагедией. Театр открывали так, словно он всегда был только сценой, а не укрытием, на которое упала бомба.

Телеверсия «возрождения»

Открытие драмтеатра в Мариуполе быстро превратилось в федеральное телевизионное событие. Сюжеты вышли на нескольких российских государственных каналах, но самым показательным стал материал в программе «Вести недели» на канале «Россия 1», которую ведет Дмитрий Киселев.



Рассказ сразу выстраивается в нужной рамке: «из руин восстановлен театр», «помогала вся страна», «символ возрождения и перехода к мирной жизни». Откуда взялись руины и кто их создал — не уточняется. Война присутствует лишь как абстрактное прошлое, без субъекта и ответственности.

Камера показывает новые фонари, елку у фасада, подсвеченный портал — Мариуполь в сюжете выглядит городом, который будто бы уже вернулся к нормальности. Для усиления эмоции добавляют «человеческую историю» актерской династии и ребенка, который «не знает обстрелов, но знает запах кулис».



Это типичный прием: частная теплая история вытесняет память о массовой трагедии. Тема удара по театру появляется лишь вскользь. Надпись «ДЕТИ» называют «самой страшной театральной афишей», но не объясняют, почему она появилась и кто нанес удар.

Сам момент разрушения описывается без исполнителя: «был взрыв». В отдельном фрагменте звучит намек на якобы присутствие украинских военных — без доказательств и без упоминания международных расследований, которые этого не подтвердили.

В итоге зрителю предлагают простую и удобную историю: театр «родился дважды», война — всего лишь пауза между двумя актами, а нынешнее открытие — финал с ощущением хеппи-энда. В этой версии нет места именам погибших и вопросу ответственности — именно тому, что зафиксировали международные правозащитные организации.

Место, которое не станет снова театром

Сегодня мариупольский драмтеатр вновь имеет крышу, свет и сцену. В телекамерах — улыбающиеся лица, в официальных отчетах — слова о «возрождении», в зале — показательные декорации.

Однако, несмотря на громкое открытие, здание фактически еще не работает как театр. Премьеры спектаклей, анонсированные после церемонии, без объяснений перенесли на неопределенный срок.

По словам строителей, после показного открытия работы в помещениях продолжатся — остаются недоделки, которые планируют устранять уже без камер и почетных гостей. Не исключено, что новогодняя елка, установленная прямо в зале, была частью декораций именно для этой церемонии — для делегаций из Петербурга и других «уважаемых» посетителей.



Но даже завершенный ремонт не снимет главного вопроса. Для многих мариупольцев это место навсегда останется другим. Не сценой, а укрытием. Не зрительным залом, а пространством страха и надежды, оборвавшихся 16 марта 2022 года. Для них театр не «вернулся» — потому что он исчез в тот момент, когда на него упала бомба.



Мир запомнит это здание не по реконструкции, а по трагическим событиям марта 2022 года. Пока в новом зале не появится публичное признание этих событий и память о погибших, остается открытым вопрос, будут ли мариупольцы готовы приходить сюда, осознавая, что здание возведено на месте массовой гибели мирных жителей.

А пока мариупольский драмтеатр остается не пространством культуры, а местом, где под новым светом рампы прячут старую правду — о людях, которые так и остались похороненными под бетоном, на котором сегодня аплодируют.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»