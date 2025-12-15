ВСУ ликвидировали бывшего «министра ДНР» под Покровском

Первый «министр молодежи, спорта и туризма ДНР» Михаил Мишин. Фото: российские СМИ

В боях под городом Покровск на Донетчине погиб первый «министр молодежи, спорта и туризма ДНР» Михаил Мишин. Об этом стало известно из заявления так называемого «временно исполняющего обязанности министра спорта и туризма ДНР» Евгений Ширшова.



Ширшов утверждает, что Мишин якобы пошел на фронт с началом полномасштабной войны.



Мишин занимал должность псевдоминистра с 2014 по 2017 год.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко