Владислав Очнев

У керівництві угруповання «ДНР» з'явився ще один росіянин. Владислава Очнева призначено на посаду «першого заступника голови уряду ДНР». Глава «ДНР» Денис Пушилін підписав призначення 7 лютого.



Владислав Очнев народився Алтайському краї (РФ). За даними з відкритих джерел, 1997 року він закінчив Алтайський державний університет за спеціальністю «Фінанси та кредит», а 2000 року завершив навчання в аспірантурі цього ж вузу. Працював у крайовій адміністрації, обіймав посаду комерційного директора торгової компанії, а також очолював барнаульську філію страхової компанії «ЮКС-Сібпром-Коместра».



В останні роки обіймав посаду заступника директора департаменту міністерства фінансів РФ та працював помічником заступника голови уряду РФ Марата Хуснулліна.

Росіяни у «верхівці ДНР»

Тепер Очнев допомагає Андрію Чорткову, який у вересні 2025 року був призначений головою уряду. Чортков теж росіянин, який і раніше був чиновником. Він — колишній голова Кстовського району, міністр ЖКГ Нижегородської області. Працює на окупаційну владу у Донецьку з липня 2022 року.



До Очнева «головою уряду ДНР» був росіянин Євген Солнцев. З 2004 по 2016 роки працював на керівних позиціях у підрозділах у РФ, які відповідають за будівництво та реконструкцію залізничних об'єктів. Зараз він знову працює в Росії — на посаді ріо губернатора Оренбурзької області — за дорученням Володимира Путіна.

Авторка: випускова редакторка «Новин Донбасу» Юля Тараруй