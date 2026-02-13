РФ атаковала Украину «Искандером» и 154 дронами: ПВО сбила 111

В ночь на 13 февраля Россия осуществила масштабную воздушную атаку по территории Украины, применив баллистическую ракету «Искандер-М» и более 150 ударных беспилотников. Об этом сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ.



По данным военных, ракета была запущена с территории Курской области РФ. Одновременно противник атаковал 154 ударными БпЛА типов «Шахед», «Гербера», «Италмас», а также беспилотниками других моделей. Около 100 из них составили дроны-камикадзе «Шахед».



По состоянию на 08:30 силами противовоздушной обороны было сбито или подавлено 111 вражеских беспилотников различных типов.



При этом зафиксированы попадания баллистической ракеты и 22 ударных БпЛА на 18 различных локациях. Также падение обломков сбитых дронов отмечено ещё на двух локациях.

Напомним, в этот же день около 05:00 российская авиация сбросила две авиабомбы ФАБ-250 на город Славянск Донецкой области.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»