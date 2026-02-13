Російська авіація скинула авіабомби на Слов'янськ: зруйновані та пошкоджені понад 10 будинків

Наслідки атаки на Слов'янськ. Фото: Слов'янська МВА

13 лютого близько 05:00 російська авіація скинула дві авіабомби ФАБ-250 на місто Слов'янськ Донецької області. Про це повідомив голова Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



Пошкоджені автомобілі та понад 10 приватних будинків, один із них повністю знищений.



Внаслідок атаки жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, що 12 лютого армія РФ вдарила по будинку у місті Краматорськ на Донеччині, внаслідок чого загинули три брати, поранені їх мама та бабуся.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко