РФ запустила по Україні «Іскандер» і 154 дрони: ППО збила 111

У ніч на 13 лютого Росія здійснила масовану повітряну атаку по території України, застосувавши балістичну ракету «Іскандер-М» та понад півтори сотні ударних безпілотників. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.



За даними військових, ракета була запущена з території Курської області РФ. Одночасно противник атакував 154 ударними БпЛА типу «Шахед», «Гербера», «Італмас», а також безпілотниками інших типів. Близько 100 з них становили саме дрони-камікадзе «Шахед».



Станом на 08:30 силами протиповітряної оборони було збито або подавлено 111 ворожих дронів різних типів.



Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та 22 ударних БпЛА на 18 різних локаціях. Крім того, падіння уламків збитих дронів відзначено ще на двох локаціях.

Нагадаємо, цього ж дня близько 05:00 російська авіація скинула дві авіабомби ФАБ-250 на місто Слов’янськ Донецької області.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»