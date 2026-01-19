Сколько ракет «Искандер-М» РФ запустила по Украине в 2025: детали

Момент удар «Искандер-М» по Киеву в июле 2025 года.

В сети появилась инфографика, отражающая интенсивность применения оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» и KN-23 по территории Украины в течение 2025 года. Данные опубликовал аналитический Telegram-канал «Око Гора ✙».



Согласно представленному анализу, за год российская армия выпустила по Украине около 492 баллистических ракет указанного типа. Допускается погрешность на уровне ±3%, что связано с неполными подтверждениями отдельных пусков.

Инфографика применения оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» и KN-23 по территории Украины в течение 2025 года.

Инфографика демонстрирует выраженный рост интенсивности ударов во второй половине года. Если в первом квартале было зафиксировано 69 пусков, то уже во втором их количество выросло до 113. В третьем квартале показатель увеличился до 117 ракет, а пик пришелся на четвертый квартал — 193 пуска, что почти в три раза превышает показатели начала года.



Авторы исследования отмечают, что противник рассматривает применение баллистических ракет как эффективный инструмент давления и продолжает наращивать производство. По их данным, на 2025 год в России было законтрактовано 643 ракеты «Искандер-М», что делает этот тип вооружения вторым по масштабам выпуска после крылатых ракет Х-101.



При этом аналитики подчеркивают, что говорить о «несбиваемости» баллистических ракет некорректно. Эффективность их перехвата напрямую зависит от конкретных районов применения и наличия современных средств противовоздушной обороны.

