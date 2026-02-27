Во Львове планируют построить квартиры для мариупольцев. Фото: горсовет

В пятницу, 27 февраля, мэр Мариуполя Вадим Бойченко и мэр Львова Андрей Садовой подписали меморандум о строительстве социального жилья во Львове. Документом определена передача участка почти в 1 гектар под строительство социального и доступного жилья для громады Мариуполя в рамках правительственной программы «Мой дом. Украина». Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.



«Планируем построить 500 квартир для семей-мариупольцев, в частности, переселенцев, военнослужащих, ветеранов, медицинских работников, людей с инвалидностью в результате войны и членов их семей, детей сирот и детей, лишенных родительской опеки и членов семей погибших защитников Украины», — говорится в сообщении.



Кроме того, в этом году планируется строительство в Белой Церкви и Львове. В рамках проекта «Мой дом. Украина» планируют построить 2000 квартир в Киевской и Львовской областях.



Ранее мы писали, что в Кропивницком Кировоградской области планируют провести текущий ремонт общежития № 1 Центральноукраинского национального технического университета, которое после обновления будет использоваться для временного проживания внутренне перемещенных и эвакуированных лиц из Мариуполя.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

