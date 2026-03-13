Російська армія вдарила по енергетиці у Донецькій області: частина абонентів без світла

Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».



Внаслідок удару є нові знеструмлення у регіоні.



«Там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх споживачів», – сказали в компанії.

Нагадаємо, що 12 березня війська Росії атакували Краматорську громаду на Донеччині, внаслідок чого під удар потрапила промзона та пошкоджений будинок.

