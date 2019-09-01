Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен заключенными Выборы 2019 Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Из-за позиции Минюста справки о факте рождения/смерти «Л-ДНР» не признаются

01 сентября 2019, 17:05

Из-за позиции Минюста справки о факте рождения/смерти «Л-ДНР» не признаются

Для подтверждения факта рождения или смерти жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей по-прежнему необходимо обращаться в суд. За полтора года так и не были урегулированы нормативно-правовые акты для реализации нормы закона «о реинтеграции Донбасса».

18 января 2018 года Верховна Рада 8-го созыва приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Статья 2 этого закона гласит следующее:

«Деятельность вооруженных формирований РФ и оккупационной администрации РФ в Донецкой и Луганской областях, что противоречит нормам международного права, является незаконной, а любой изданный в связи с такой деятельностью акт является недействительным и не создает никаких правовых последствий, кроме документов, подтверждающих факт рождения или смерти лица на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».

Тогда нардеп от БПП Мустафа Найем отмечал, что практика признания подобных документов, пусть и выданных в оккупации, созвучна с принципами Европейского суда по правам человека и не означает легализацию формирований «ДНР/ЛНР». 

По факту получение украинской справки о рождении/смерти, как и до принятия закона, происходит в судебном порядке. Заявитель обращается в ЗАГС, где получает письменный отказ о регистрации факта рождения/смерти, на основании которого обращается в суд. Уже с решением суда человек повторно обращается в ЗАГС, где ему выдают свидетельство. Таким образом, из-за позиции Министерства юстиции фактическая реализации статьи 2 вышеупомянутого закона так и не началась.

В Минюсте объясняют это тем, что часть 3 статьи 2 четко не определяет, какой медицинский документ следует считать таким, который подтверждает факт рождения или смерти на подконтрольной боевикам территории.

«Возникает необходимость внедрить механизм рассмотрения таких документов на аутентичность. Учитывая важное правовое значение госрегистрации таких актов гражданского состояния указанное позволит максимально обеспечить права граждан и защитить интересы государства», — говорится в ответе Минюста на запрос «НД».

В решениях о признании фактов рождения/смерти суды апеллируют к Гражданскому процессуальному кодексу после внесения изменений в феврале 2016 года. С тех пор и до начала лета 2019-го, то есть за 2 года и 3 месяца, ЗАГСы на основании судебных решений зарегистрировали 27 453 факта рождения и 52 745 фактов смерти. Оккупационная «администрация» «ДНР», в свою очередь, отчитывалась о рождении более 30 тысяч человек только за 2016 — 2017 годы, однако смертность превышает рождаемость почти в 3 раза.

Установление факта рождения/смерти с помощью «справок Л-ДНР» все же является одной из простейших процедур для жителей оккупации. Как отмечает директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, легализация остальных «документов» со штампами «Л-ДНР» происходит сложнее, а в некоторых случаях невозможна вовсе.

«Часто заключенные, которые освобождались из колоний на неконтролируемой территории имели на руках только справки об освобождении, с которыми нельзя было перейти через линию разграничения. Люди, оформлявшие пенсии, не всегда могли получить справки о своей зарплате с предприятий на неподконтрольной территории, а если получали, то эти справки опять-таки не признавались Пенсионным фондом, и надо было снова идти в суд», — отмечает он.

 

ТЕМЫ

Прочее
Справки свидетельство о рождении
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:05
Из-за позиции Минюста справки о факте рождения/смерти «Л-ДНР» не признаются
17:00
Боевики запретили медикам в Горловке давать информацию ОБСЕ без их разрешения
09:17
На Донбассе глушили, а потом обстреляли беспилотник ОБСЕ
13:56
«ДНР» открыла памятник Захарченко возле «Донбасс Арены»
23:00
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
19:26
«ДНР» поднимает тарифы на, ЖКХ: водоснабжение в Донецке подорожает вдвое
13:44
Соратник убитого Захарченко рассказал, что на него давили Курченко и беглые политики
09:37
На Донбассе снаряд попал в Дом культуры
23:56
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
18:30
В музее Донецка выставили вещи из кафе «Сепар», в котором убили Захарченко
16:04
В Донецке оценили стоимость ремонта дворца молодежи «Юность»
14:16
«ДНР» предупредила о перебоях связи из-за аварии
09:39
Красный Крест отправил гумконвой в сторону Донецка
16:40
«ДНР»: Мужчина угрожал взорвать квартиру гранатой
14:54
«ДНР» удерживает в СИЗО экс-директора «Донецкгорводоканала»
все новости
17:05
Из-за позиции Минюста справки о факте рождения/смерти «Л-ДНР» не признаются
17:00
Боевики запретили медикам в Горловке давать информацию ОБСЕ без их разрешения
16:22
Зеленский призвал Литву присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса
15:17
Украина, Польша и США подписали «газовый» меморандум
14:18
СЦКК: Боевики отказались гарантировать безопасность для восстановления моста в Станице Луганской
13:28
Зеленский объяснил, почему не продал свои самолеты и не ездит на велосипеде
12:38
В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
11:48
Зеленский высказался о языковом вопросе
11:02
У команды Зеленского пока нет вариантов для переезда с Банковой
10:33
Зеленский о партии Медведчука: это будет громкая история, которая плохо закончится
09:17
На Донбассе глушили, а потом обстреляли беспилотник ОБСЕ
08:15
За минувшие сутки на Донбассе один военный получил ранения
23:34
Зеленский рассказал, что МИД пытался помешать позвонить Путину
19:42
Экс-мэр Дружковки прокомментировал информацию об уголовном деле из-за событий 2014 года
17:02
КПВВ на Донбассе переходят на осенний график работы
все новости
ВИДЕО
Под Северодонецком жители протестуют против асфальтобетонного завода
26 августа, 23:00
«Большой брат» уже следит за депутатами Рады ►
26 августа, 12:05
Что не так с дорогами в Донецкой области? ►
26 августа, 12:04
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция