Из-за позиции Минюста справки о факте рождения/смерти «Л-ДНР» не признаются

Для подтверждения факта рождения или смерти жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей по-прежнему необходимо обращаться в суд. За полтора года так и не были урегулированы нормативно-правовые акты для реализации нормы закона «о реинтеграции Донбасса».



18 января 2018 года Верховна Рада 8-го созыва приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Статья 2 этого закона гласит следующее:



«Деятельность вооруженных формирований РФ и оккупационной администрации РФ в Донецкой и Луганской областях, что противоречит нормам международного права, является незаконной, а любой изданный в связи с такой деятельностью акт является недействительным и не создает никаких правовых последствий, кроме документов, подтверждающих факт рождения или смерти лица на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».



Тогда нардеп от БПП Мустафа Найем отмечал, что практика признания подобных документов, пусть и выданных в оккупации, созвучна с принципами Европейского суда по правам человека и не означает легализацию формирований «ДНР/ЛНР».



По факту получение украинской справки о рождении/смерти, как и до принятия закона, происходит в судебном порядке. Заявитель обращается в ЗАГС, где получает письменный отказ о регистрации факта рождения/смерти, на основании которого обращается в суд. Уже с решением суда человек повторно обращается в ЗАГС, где ему выдают свидетельство. Таким образом, из-за позиции Министерства юстиции фактическая реализации статьи 2 вышеупомянутого закона так и не началась.



В Минюсте объясняют это тем, что часть 3 статьи 2 четко не определяет, какой медицинский документ следует считать таким, который подтверждает факт рождения или смерти на подконтрольной боевикам территории.



«Возникает необходимость внедрить механизм рассмотрения таких документов на аутентичность. Учитывая важное правовое значение госрегистрации таких актов гражданского состояния указанное позволит максимально обеспечить права граждан и защитить интересы государства», — говорится в ответе Минюста на запрос «НД».



В решениях о признании фактов рождения/смерти суды апеллируют к Гражданскому процессуальному кодексу после внесения изменений в феврале 2016 года. С тех пор и до начала лета 2019-го, то есть за 2 года и 3 месяца, ЗАГСы на основании судебных решений зарегистрировали 27 453 факта рождения и 52 745 фактов смерти. Оккупационная «администрация» «ДНР», в свою очередь, отчитывалась о рождении более 30 тысяч человек только за 2016 — 2017 годы, однако смертность превышает рождаемость почти в 3 раза.



Установление факта рождения/смерти с помощью «справок Л-ДНР» все же является одной из простейших процедур для жителей оккупации. Как отмечает директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, легализация остальных «документов» со штампами «Л-ДНР» происходит сложнее, а в некоторых случаях невозможна вовсе.



«Часто заключенные, которые освобождались из колоний на неконтролируемой территории имели на руках только справки об освобождении, с которыми нельзя было перейти через линию разграничения. Люди, оформлявшие пенсии, не всегда могли получить справки о своей зарплате с предприятий на неподконтрольной территории, а если получали, то эти справки опять-таки не признавались Пенсионным фондом, и надо было снова идти в суд», — отмечает он.