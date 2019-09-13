Зеленский: Осторожно отношусь к теме миротворцев на Донбассе

Фото: Пресс-служба президента Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока вопрос введения миротворцев на оккупированную территорию Донбасса не обсуждается.



«Я очень осторожно отношусь к этой теме, теме миротворцев на Донбассе. Я знаю, что в прошлой власти обсуждались эти вопросы и структуры, как внедрить миротворческую миссию. Я не хочу, чтобы у нас на Донбассе был абхазский сценарий, или было Приднестровье, когда миротворцы станут на контактной линии и затем уже никуда не пойдут. Поэтому я очень осторожно отношусь и к этому моменту я не поднимаю тему миротворцев и мы не поднимаем эту тему в Минском процессе», — сказал он во время форума YES в Киеве.



При этом Зеленский заявил, что «с удовольствием» согласится на вариант развертывания миротворцев на границе Украины и России. «Пожалуйста, туда мы их приглашаем. И именно там помощь и миротворческую миссию мы видим», — резюмировал президент.