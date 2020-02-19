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В Макеевке произошел очередной подземный толчок

19 февраля 2020, 09:38

В Макеевке произошел очередной подземный толчок

Очередной мощный подземный толчок произошел в неподконтрольной украинским властям Макеевке в ночь на среду. Об этом сообщает Telegram-канал «ВМакеевке» со ссылкой на местных жителей.

Как и в предыдущие разы, толчок ощущался в поселке «Объединенный» в Советском районе Макеевки. Толчок был зафиксирован в 1:12 по московскому времени (0:12 по Киеву).

СМИ группировки «ДНР» о произошедшем не сообщили.

В конце января руководитель рабочей группы по установлению причин происходящего в Макеевке сообщил, что эпицентр толчков находится в районе горных работ шахты «Калиновская-Восточная».

Подземные толчки, которые приводят к разрушению ветхих домов, уже не один месяц фиксируются в поселке Объединенный Советского района Макеевки. Местные жители говорят, что проблема возникла несколько лет назад и проявляется волнообразно. Последняя серия динамических явлений началась летом и стала особенно заметной осенью. 

Большинство жителей связывают причины возникновения подземных толчков с буровзрывными работами на шахте «Калиновская-Восточная»

Шахта была остановлена 11 ноября в связи с расследованием причин возникновения толчков. Работа шахты была возобновлена 7 декабря, после чего снова начались подземные толчки.

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