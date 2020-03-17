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Главные новости неподконтрольного Донбасса за день

17 марта 2020, 23:13

Главные новости неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 17 марта.

Политика

Советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Сивохо назвал вооруженный конфликт на Донбассе гибридной войной.

Общество

Группировка «ДНР» пока не собирается закрывать подконтрольный ей участок границы с Россией в качестве меры для нераспространения коронавируса.

Группировка «ЛНР» приостановила сбор данных пенсионеров до 31 марта 2020 года.

Со среды, 18 марта, школы Горловки переходят на дистанционное обучение.

В горловской больнице наблюдают за третьей пациенткой, у которой есть подозрения на коронавирус.

Права человека

Офис Генерального прокурора Украины сообщил командиру незаконного вооруженного формирования «ЛНР» о подозрении в пытках над людьми.

Боевики «ЛДНР» задержали жительницу Макеевки и предпринимателя из Луганска для привлечения к разведывательной деятельности. Такой информацией располагают в Службе безопасности Украины.

Боевые действия

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщает об очередных запретах со стороны группировок «Л-ДНР» на передвижение. Патрулям Миссии 14 и 15 марта не позволили проехать в Донецке, на блокпостах на юге Донецкой области и в районах возле пунктов пропуска на границе в Луганской области.

Мирный житель Донецка получил ранения в результате детонации ранее неразорвавшегося боеприпаса, сообщают СМИ группировки «ДНР».

По данным ОБСЕ, с начала года от военных действий на Донбассе пострадал 21 человек, из которых 2 погибших и 19 раненых.

Экономика

Группировка «ДНР» рассматривает возможность консервации предприятия «Стирол» в Горловке.

«ДНР» хочет создать свое «представительство для обеспечения выхода продукции республиканских предприятий» в России.

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