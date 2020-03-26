Офис президента: На заседании ТКГ 26 марта не подписывалось никаких документов

Во время заседания Трехсторонней контактной группа 26 марта в формате видеоконференции никакие документы не подписывались. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.



Отмечается, что ключевые вопросы, которые поднимались украинской стороной, касались ситуации с безопасностью на Донбассе и взаимного освобождения удерживаемых лиц.



«Украинская сторона подтвердила приверженность режиму устойчивого и полного прекращения огня и призвала участников ТКГ поддержать эту инициативу. Также продолжается работа над формированием списков в пределах взаимного освобождения удерживаемых лиц», — отмечается в сообщении.



Кроме того, участники ТКГ продолжили консультации о следующих участках разведения сил и средств.