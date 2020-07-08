РФ обвинила Украину в отказе от договоренностей по обмену. В ОП согласны на обмен «всех на всех»

Полпред России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что украинская сторона отказалась от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц. Об этом сообщает ИА REGNUM.



«Это существенно затормозит процесс обмена и освобождения. При этом Киев заявил отказ от своей собственной, представленной ранее инициативы по формату составления списков. Буквально в ходе заседания киевская делегация заявила, что она хочет еще две категории», — заявил Грызлов.



Пресс-служба Офиса президента Украины в свою очередь сообщила, что украинская делегация в очередной раз подтвердила готовность к скорейшему взаимному освобождению удерживаемых лиц в формате «всех на всех».



«Украина в очередной раз подтвердила готовность к скорейшему взаимному освобождению удерживаемых лиц в формате "всех на всех" и отметила, что ожидает письменные подтверждения от другой стороны», — говорится в сообщении.