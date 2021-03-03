Порошенко считает, что Зеленский дискредитирует его с помощью схем Медведчука

Лидер партии «Европейская Солидарность», пятый президент Украины Петр Порошенко считает, что Офис президента Владимира Зеленского занимается дискредитацией его политической партии. В своем заявлении Петр Порошенко указал, что для дискредитации у Зеленского используют «резонансные решения» Совета национальной безопасности и обороны, связанные с введением санкций против нардепа Виктора Медведчука и его окружения.

«Создается впечатление, что Зеленскому Медведчук был нужен для информационной атаки не столько на ОПЗЖ и Россию, сколько на "Евросолидарность" и на меня лично. Псевдосенсацию они пытаются раздуть из общеизвестных фактов. Фактов, о которых я неоднократно рассказывал в интервью и на пресс-конференциях», – сказал Порошенко.

Экс-президент отметил, что Медведчук был коммуникатором между Москвой и Киевом в 2014 году в рамках нормандского формата.



«Почему я на это сознательно согласился, понимая собственные политико-репутационные риски?.. Да потому что тысячи людей находились в то время в российском плену в качестве заложников Кремля. Чтобы их освободить, я готов был иметь дело хоть с чертом лысым», – сказал Порошенко.



По его мнению, он как президент получил максимум от вынужденного решения сделать Медведчука переговорщиком.



«Мы освободили людей. Не первый раз мне за то решение пытаются выставить счет, и пусть. Главное – тысячи людей вернулись домой. Их жизнь важнее, чем мои белые перчатки», – заявил Порошенко.

Издание «Цензор.нет» обнародовало запись разговора, как утверждается, между пророссийским политиком и Виктором Медведчуком и экс-помощником президента России Владиславом Сурковым от 2014 года. На записи Медведчук, который является кумом президента РФ Владимира Путина, сказал Суркову, что Петр Порошенко хочет «втащить» его в «авантюру», имея ввиду процесс обмена пленными на востоке Украины.



Медведчук прокомментировал публикацию аудиозаписей между людьми, чьи голоса напоминали его голос и голос бывшего помощника президента России Владислава Суркова. Политик не подтвердил их аутентичность, однако заявил, что в 2014 году действительно вел переговоры на эти темы с представителями российской власти по поручению Порошенко.

На заседании 19 февраля 2021 года СНБО ввел санкции против 8 человек и 19 компаний за «финансирование терроризма». Среди них Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Санкции утверждены указом президента Владимира Зеленского.