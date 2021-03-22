Украинская власть надеется, что увеличение количества обстрелов на Донбассе критически не повлияет на переговорный процесс в Трехсторонней контактной группе и в Нормандском формате. Об этом заявила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.



«Мы понимаем, что количество обстрелов увеличилось. На это есть ряд и политических, и экономических причин. В целом на переговорный процесс по глобальному и всеобъемлющему режиму прекращения огня, мы надеемся, это критически влиять не будет. Возможности для дальнейшего сохранения перемирия, безусловно, имеются. И мы их будем использовать», — сказала она в эфире программы «Взгляд с Банковой» на телеканале «Дом».



По ее словам, просьбы о мире представители власти чаще всего слышат, когда посещают Донбасс. Мендель напомнила, что Зеленский побывал там уже 20 раз за менее чем два года своего президентства.



«Сильный не тот, кто может воевать. Сильный тот, кто может остановить ужасы войны. Поэтому Украина выбирает форму диалога», — подчеркнула пресс-секретарь президента.



Она сослалась на данные ОБСЕ, согласно которым за пять недель до 27 июля 2020 года, когда началось перемирие, было зафиксировано более 18 тысяч нарушений режима прекращения огня, а за семь недель после — всего более тысячи. «Значит, переговоры дают результат», — подчеркнула Мендель.



«Диалог — это путь к окончанию военных действий. И самый важный союзник в достижении мира — это народ. Так считает президент Владимир Зеленский, так думаю я», — резюмировала пресс-секретарь главы государства.