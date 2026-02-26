За сутки армия РФ ударила КАБами по Дружковке и беспилотниками по Славянску

Фото: Вадим Филашкин

За 25 февраля полиция зафиксировала 1 242 удара по линии фронта и жилому сектору Донецкой области. Под огнем в течение суток находились шесть населенных пунктов: Дружковка, Краматорск, Николаевка, Славянск, поселок Райгородок и село Тихоновка.



По данным донецких правоохранителей, разрушения получили 20 гражданских объектов, из которых 18 — жилые дома. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Дружковке: российские войска сбросили авиационную бомбу «КАБ-250». В результате удара ранены трое мирных жителей, повреждены три частных дома.



По Славянску противник нанес удар с применением БпЛА «Гранат-4» — повреждены пять частных домов. В Краматорске вследствие попадания беспилотника «Молния-2» пострадал многоквартирный жилой дом.



В Николаевке зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры, в Райгородке разрушен один частный дом, в Тихоновке — восемь жилых домов.



В Донецкой областной военной администрации сообщили, что всего за сутки населенные пункты области были обстреляны семь раз. С линии фронта эвакуированы 250 человек, среди них 33 ребенка.

Фото: Вадим Филашкин

Напомним, за сутки российских обстрелов в Донецкой области ранены трое мирных жителей.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»