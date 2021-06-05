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«Ничего оригинальнее не придумали»: Как в Донецке прошла первая ночь без комендантского часа

05 июня 2021, 16:39

«Ничего оригинальнее не придумали»: Как в Донецке прошла первая ночь без комендантского часа

Группировка «ДНР» временно отменила действие комендантского часа по выходным на летний период. Пятница, 4 июня, был первым днем, когда дончане смогли гулять всю ночь.

Как пишут в местных сообществах в соцсетях, молодежь Донецка отметила первую ночь без комчаса, собравшись на автостоянке возле «Донбасс Арены». Громко включили музыку, но это понравилось не всем, жители вызвали «полицию».

«Ничего оригинальнее, чем собраться на тачках на "Донбасс Арене" и громко слушать музыку, никто не придумал», – пишут в донецких пабликах.

В то же время в городе не продлили график работы общественного транспорта, соответственно, перемещаться по Донецку после 7-9 часов вечера практически не на чем, кроме такси или частного транспорта.

Заместитель директора предприятия «Донэлектроавтотранс» Алексей Узун подвердил, сообщают местные интернет-ресурсы, что муниципальный транспорт будет курсировать по обычному графику. Время работы маршруток тоже не продлено.

Соответственно, сетуют дончане, гулять по ночам можно будет разве что в своих районах. Поехать с окраин на прогулку в центр или в кино на последний сеанс будет проблемно, поскольку потом нечем добираться домой.

В то же время отмену комендантского часа раскритиковал основатель незаконного вооруженного формирования «Восток» Александр Ходаковский. Он заявил в своем телеграм-канале, что это «политическое решение», которое может привести к тому, что «рядовой житель посчитает, что вчерашний военный ажиотаж есть ни что иное, как фикция, страшилка и массовый вброс, а война – вообще спектакль именно что для приезжих».

Ходаковский считает, что на фоне недавнего нагнетания ситуации с готовящимся «нападением Украины», которого не случилось, отмена комчаса вызовет недоверие у жителей к «военному сегменту информационной политики». «Тогда вообще станет понятно, что война живет только в головах сумасшедших военных, которым почему-то выгодно ее поддерживать, а объективных причин для нее нет», – заявил боевик.

Группировка «ДНР» на подконтрольной ей территории отменила комендантский час в выходные дни с 1 июня по 15 сентября. Ранее комендантский час действовал ежедневно с 23 часов ночи до 5 часов утра. Его отменяли специальными указами «ДНР» в отдельные дни по особым случаям.

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