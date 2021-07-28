Бесплатные перевозки должны появиться в «нулевой» зоне у КПВВ

Регулярные бесплатные перевозки людей от КПВВ к линии соприкосновения и обратно на Донбассе и у адмиграницы Крыма должны организовать с украинской стороны. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинет министров.



Организацией регулярных перевозок должно заняться государственное предприятие «Реинтеграция и возобновление», которое входит в сферу управления министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



Отмечается, что перевозки будут бесплатными, то есть за бюджетные деньги.