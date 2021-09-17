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С полигона «ЛНР» обстреляли жилой сектор села с детсадом и школой

17 сентября 2021, 12:43

С полигона «ЛНР» обстреляли жилой сектор села с детсадом и школой

На неподконтрольной Украине части Луганской области село Иллирия Лутугинского района попало под обстрел боевиков группировки «ЛНР», проводивших учебные стрельбы на полигоне, расположенном возле населенного пункта. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

Обстрел произошел вчера, 16 сентября. «Один выстрел около церкви, школы и детского сада (что находится очень близко), второй около сельского клуба, третий на поле», — говорится в одной из публикаций.

Местные жители отмечают, что село находится далеко от линии соприкосновения, «что исключает возможность украинского обстрела».

В результате инцидента раненых и погибших нет. При этом, как сообщается, «скорая помощь зарегистрировала обращения учащихся школы, которые на момент обстрела находились на перемене во дворе и соответственно испытали огромный стресса, а также жителей (повышенное давление и боли в сердце)».

Также были опубликованы фотографии и видео последствий обстрела.

Все фото: Лутугино|Трезвый взгляд / VK


Авторы сообщения обратились к руководству «ЛНР». «Хотелось бы услышать как будет производиться рассмотрение данного ЧП правительством ЛНР и какие будут предприняты меры», — отмечается в публикации.

Подконтрольные «ЛНР» СМИ об этом происшествии не сообщили.

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