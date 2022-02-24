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Зеленский обратился к гражданам России. Полный текст

24 февраля 2022, 00:46

Зеленский обратился к гражданам России. Полный текст

Скриншот из видео Скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение, в котором обратился к гражданам России.

(На видео с 2:04)



Сегодня инициировал телефонный разговор с Президентом Российской Федерации. Результат – тишина.

Хотя тишина должна быть на Донбассе.

Поэтому сегодня я хочу обратиться ко всем гражданам России.

Не как президент. Я обращаюсь к российским гражданам как гражданин Украины.

С вами нас разделяют более двух тысяч километров общей границы. Вдоль нее сегодня стоят ваши войска, почти двести тысяч солдат. Тысячи боевых машин.

Ваше руководство одобрило их шаг вперед. На территорию другой страны. И этот шаг может стать началом большой войны на Европейском континенте.

О том, что может произойти с дня на день, сегодня говорит весь мир.

Причина может возникнуть в любой момент. Любая провокация. Любая вспышка. Вспышка, которая может сжечь все.

Вам говорят, что это пламя принесет освобождение народу Украины. Но украинский народ свободен. Он помнит о своем прошлом - и сам строит свое будущее.

Строит, а не разрушает, как рассказывают вам каждый день по телевизору.

Украина в ваших новостях и Украина в реальной жизни - это две совершенно разные страны. И главное их отличие в том, что наша – настоящая.

Вам говорят, что мы нацисты. Но разве может поддерживать нацизм народ, который за победу над нацизмом отдал больше восьми миллионов жизней? Как могу быть нацистом я? Расскажите об этом моему деду. Который прошел всю войну в пехоте Советской армии. А умер полковником в Независимой Украине.

Вам говорят, что мы ненавидим русскую культуру. Как можно ненавидеть культуру? Любую культуру? Соседи всегда обогащают друг друга культурно. Однако это не делает их единым целым. Не растворяет нас в вас. Мы разные. Но это не повод быть врагами.

Мы хотим сами определять и строить свою историю. Мирно. Спокойно. Честно.

Вам говорили, что я прикажу наступать на Донбасс, стрелять и бомбить без вопросов. Хотя вопросы есть, и очень простые: СТРЕЛЯТЬ В КОГО?

ЧТО БОМБИТЬ? Донецк, в котором я бывал десятки раз? Видел лица, глаза? Артема, по которой я гулял с друзьями. Донбасс-Арену, где болел с местными за наших украинских пацанов на Евро?

Парк Щербакова, где мы вместе выпивали, когда наши пацаны проиграли.

Луганск? Дом, где живет мать моего лучшего друга? Место, где похоронен отец моего лучшего друга?

Заметьте – я говорю сейчас на русском языке, но никто в России не понимает о чем. Эти улицы, фамилии, события – это все для вас чужое. Незнакомое. За что вы будете воевать? И с кем?

Многие из вас бывали в Украине. У многих из вас есть родня в Украине. Кто-то учился в украинских вузах. Дружил с украинцами. Вы знаете наш характер. Вы знаете наши принципы. Вам известно, чем мы дорожим.

Так прислушайтесь же к себе. К голосу разума. К здравому смыслу.

Услышьте нас. Народ Украины хочет мира. Власть Украины хочет мира. Хочет - и делает. Делает все, что может.

Мы не одни. Украину в этом поддерживает множество стран.

Почему?

Потому что речь не о мире любой ценой. Речь о мире и принципах. О справедливости. О международном праве. О праве на самоопределение. Праве самим определять свое будущее. Праве каждого общества на безопасность и праве каждого человека на жизнь без угроз.

Это все важно для нас. Это все важно для мира. Я точно знаю, что это важно и для вас.

Мы точно знаем: нам не нужна война - ни холодная, ни горячая, ни гибридная. Но если на нас будут наступать, если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, наши жизни, жизни наших детей. Мы будем защищаться.

Наступая, вы будете видеть наши лица. Не наши спины. А наши лица.

Война - это большая беда, и у этой беды большая цена. Во всех смыслах. Люди теряют деньги, репутацию, уровень жизни. Теряют свободу.

Но самое главное - люди теряют своих близких. Теряют себя

На войне всегда всего не хватает.

Чего хватает с лихвой - это боли, грязи, крови и смерти. Тысяч и десятков тысяч смертей.

Вам говорят, что Украина может представлять угрозу для России. Этого не было в прошлом, нет сейчас и не будет в будущем. Вы требуете гарантий безопасности от НАТО. И мы требуем гарантий нашей безопасности - от вас, от России, и других гарантов Будапештского меморандума.

Сегодня мы - находимся вне любых оборонных альянсов. Безопасность Украины связана с безопасностью наших соседей. Поэтому сегодня надо говорить о безопасности всей Европы. Но наша главная цель - мир в Украине и безопасность наших граждан. Для этого мы готовы говорить об этом со всеми, в том числе с вами. В разных форматах и на любых площадках.

Война лишит гарантий всех. Гарантий безопасности не будет больше ни у кого.

Кто от этого пострадает больше всего?

Люди.

Кто этого не хочет больше всего?

Люди.

Кто может этого не допустить?

Люди.

Есть ли эти люди среди вас? Я уверен.

Общественные деятели, журналисты, музыканты, актеры, спортсмены, ученые, доктора, блогеры, стендаперы, тиктокеры и многие другие. Обычные люди.

Мужчины. Женщины. Старики. Дети. Отцы. А главное - Матери!

Ровно так же, как и люди в Украине! И так же, как власть в Украине, – как бы вас не пытались убедить в обратном. Я знаю, что это мое обращение не покажут по российскому телевидению. Но граждане России должны его увидеть. Они должны узнать правду.

Правда в том, что нужно остановиться. Пока не поздно. И если руководство РФ не хочет ради мира садиться за стол с нами, возможно оно сядет за стол с вами?

Хотят ли русские войны? Я очень хотел бы ответить на этот вопрос. Но ответ зависит только от вас, граждане Российской Федерации.

Дякую за увагу.

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