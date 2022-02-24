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Жителей Сартанской громады под Мариуполем будут эвакуировать

24 февраля 2022, 13:10

Жителей Сартанской громады под Мариуполем будут эвакуировать

Из-за интенсивных обстрелов под угрозой оказались мирные жители Сартанской территориальной громады Мариупольского района, рассматривается вопрос об их эвакуации. Об этом сообщил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко во время брифинга сегодня, 24 февраля.

«Сартанская громада включает 18 населенных пунктов. Для тех сел и поселков, которые находятся под угрозой, где идет непрерывный огонь, конечно же, мы разрабатываем план эвакуации. Соответствующее решение будет принято сегодня», — сказал мэр.

По словам главы Сартанской ВГА Александра Куркчи, вопрос об эвакуации местных жителей встал, поскольку населенные пункты громады очень близко размещены к линии разграничения, сейчас там идут боевые действия, ситуация очень напряженная.

«Мы всем предложили эвакуироваться, кто-то своим ходом уже выехал, сейчас мы собираем информацию, кому нужна помощь в эвакуации. Мы будем эвакуировать жителей, для этих целей планируют выделить автобусы», — сказал он.

Ранее Бойченко сообщил, что три мирных жителя погибли в поселке Покровское под Мариуполем в результате российской агрессии.

«Укрзализныця» пускает эвакуационные рейсы из Луганской, Донецкой и Одесской областей. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

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