При обстреле оккупантов в Киеве погиб мальчик, еще трое детей ранены

В субботу в Киеве в результате обстрела оккупантов погиб маленький мальчик. В «Охматдет» также госпитализировали пять раненых, из них трое — дети. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на медицинского директора больницы Сергей Чернышук.



«Сейчас привезли пятеро пострадавших. К сожалению, один ребенок погиб до транспортировки в больницу. Один получил сложные ранения конечностей и головы, сейчас в операционной. Один ребенок получил легкие ранения пальца. И двое взрослых с ранениями средней тяжести. Сейчас им всем оказывается помощь», — сказал он.

Ранее Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что с начала войны России против Украины в результате боевых действий погибли пятеро детей, еще 33 ребенка получили ранение.