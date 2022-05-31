Бердянск и весь юг остались без украинской мобильной связи

Бердянск и юг Украины остались без мобильной связи, его глушат оккупанты. Об этом сообщает пресс-служба Бердянского горсовета.



«Город все еще без связи. Его нет на всем юге Украины. Украинские мобильные операторы заявляют, что они не отключали связь и не видят технических причин для его сбоя. Скорее всего, его, как всегда, просто глушат», – говорится в сообщении.



Операторы также заявили, что не намерены уходить со временно оккупированной территории Украины.



Ранее в Мелитополе начали продавать сим-карты российских мобильных операторов.