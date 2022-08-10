У Бахмуті спалахнули кілька будинків після обстрілу з боку російських військ

Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій 10 серпня ліквідували пожежу у багатоповерхівці, двох приватних будинках та покрівлі підприємства у Бахмуті Донецької області. Пожежі почалися через обстріли з боку російських окупаційних військ.

«Бахмут. Знову обстріли та знову пожежі. Станом на 17:00 рятувальники ДСНС ліквідували пожежу квартири у багатоповерхівці, двох приватних житлових будинках та покрівлі підприємства», — йдеться у повідомленні повідомляє прес-служба ДСНС.

Двох постраждалих доправили до лікарні.