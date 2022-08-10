В Бахмуте загорелись несколько домов после обстрела со стороны российских войск

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 10 августа ликвидировали пожар в многоэтажке, двух частных домах и кровле предприятия в Бахмуте Донецкой области. Пожары начались из-за обстрелов со стороны российских оккупационных войск.

«Бахмут. Снова обстрелы и снова пожары. По состоянию на 17:00 спасатели ГСЧС ликвидировали пожар квартиры в многоэтажке, двух частных жилых домах и кровле предприятия», - говорится в сообщении сообщает пресс-служба ГСЧС.

Двоих пострадавших доставили в больницу.