Данилов: Росія готує масову депортацію українців з анексованих територій

Введення РФ військового стану на окупованих територіях підготовкою до масової депортації українців. Таку думку висловив секретар РНБО Олексій Данилов.



«Військовий стан Путіна в анексованих регіонах України – це підготовка до масової депортації українського населення до депресивних районів Росії для зміни етнічного складу окупованої території. Злочин, який має бути засуджений ООН і який уже був скоєний росією в Криму і залишився не покараним», – написав Данилов у Twitter.

Раніше президент РФ Володимир Путін ввів військовий стан на окупованих російськими військами територіях Донбасу, Херсонщини та Запоріжжя.