Пригожин просить заблокувати YouTube і визнати «небажаною» роботу Google у Росії

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин звернувся до генпрокурора РФ з проханням провести перевірку діяльності YouTube та розглянути питання про визнання «небажаною» американської компанії Google LLC у Росії. Про це повідомила прес-служба компанії «Конкорд», що належить Пригожину.

Пригожин стверджує, що «під час проведення СВО на платформі почалася інформаційна війна, спрямована на очорнення образу Росії в очах користувачів». На Youtube нібито «розповсюджуються фейки, публікується русофобський контент, заклики до повалення влади в Російській Федерації та деструктивні матеріали».

Як альтернативу YouTube у своїй заяві Пригожин наводить інші російські платформи, такі як VK, Rutube і т.д.

«Також заява містить пропозицію розглянути питання про визнання небажаною на території РФ діяльності американської компанії Google LLC, яка поширює інформацію, спрямовану на створення загрози обороноздатності країни та безпеці держави», — повідомили у прес-службі.