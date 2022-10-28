«Укрзалізниця» запускає поїзд «Краматорськ-Одеса»

28 жовтня 2022, 12:40

«Укрзалізниця» запускає поїзд «Краматорськ-Одеса»

Із Краматорська почне курсувати поїзд до Одеси. Про це повідомили у компанії «Укрзалізниця».

Зазначається, що поїзд №191/192 «Краматорськ – Одеса» курсуватиме через Дніпро та дасть змогу мешканцям Донецької області виїхати до південних регіонів.

Водночас, точна дата запуску поїзда поки що не відома.

Загалом у компанії «Укрзалізниця» повідомили про запуск чотирнадцяти нових рейсів, у тому числі міжнародних.

Раніше у жовтні «Укрзалізниця» запустила потяг «Інтерсіті» сполученням «Київ-Пасажирський — Краматорськ».

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