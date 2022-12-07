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Єврокомісія підготувала дев'ятий пакет санкцій проти РФ

07 грудня 2022, 20:21

Єврокомісія підготувала дев'ятий пакет санкцій проти РФ

Єврокомісія запропонувала запровадити новий пакет санкцій проти Росії, який стане вже дев'ятим. Про це йдеться у заяві голови ЄК Урсули фон дер Ляйєн.

«Сьогодні ми посилюємо тиск на Росію дев'ятим пакетом санкцій», — сказано в заяві.

Зокрема, в рамках нового пакету заходів Єврокомісія пропонує включити до списків санкцій ще близько 200 фізичних та юридичних осіб, серед яких — російські військові, члени Держдуми та Ради Федерації, міністри, губернатори, політичні партії, оборонні підприємства.

Крім того, ЄК хоче запровадити заборону на операції з трьома російськими банками, у тому числі зі Всеросійським банком розвитку регіонів, а також на мовлення чотирьох російських каналів ЗМІ.

Також Єврокомісія пропонує запровадити нові заходи у сфері економіки, спрямовані на російські енергетичний та гірничодобувний сектори, включаючи заборону на нові інвестиції у гірничодобувну галузь Росії.

Пропозиції щодо нового пакету санкцій також включають заборону на експорт до Росії безпілотних літальних апаратів та нові експортні обмеження, зокрема щодо товарів подвійного призначення — «ключових хімічних речовин, нейропаралітичних речовин, електроніки та ІТ-компонентів».

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